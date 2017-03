Legende hyldet

“De tog fusen på mig. Ganske enkelt”.

Gymnastiklederen Hanne-Jette Hinsch fik sig en overraskelse af format, da hun i lørdags var til foreningens forårsopvisning i sportshallen på Vandtårnsvej.

Midt i det hele blev hun kaldt på gulvet, og så fulgte der en yderst rosende tale fra borgmester Karin Søjberg Holst, der på Gladsaxe Byråds vegne overrakte hende en skål som tak for den indsats, hun har ydet i foreningen.

Hanne-Jette Hinsch er nylig fyldt 71 år og blev meldt ind i foreningen, da hun var tre år gammel. Så foreløbig er det altså blevet til 68 år som medlem.

-Nu træner jeg 60+-holdet, og jeg tager nok en sæson til, for ikke mindst socialt giver det en bunke at være med, siger hun.

Hun begyndte som instruktør for de 2-4 årige i 1969. Nu er der nogle af de medlemmer, der kommer med deres børnebørn.

Hun har desuden været med som formand, næstformand og almindeligt bestyrelsesmedlem i mange, mange år.