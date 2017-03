Musikpriserne strømmer ind

I løbet af de seneste fem år har den 28-årige italienske klarinettist Giovanni Punzi modtaget 10 fornemme musikpriser.

Og nu kan han så føje Gladsaxe Kommunes Musikpris 2017 til samlingen.

Prisen blev overrakt i forbindelse med en koncert med Copenhagen Phil i lørdags, hvor han var en imponerende solist i Carl von Webers Concertino for klarinet og orkester. Giovanni Punzi havde vundet koncerten som en del af prisen, og han spiller i forvejen i orkestret, hvor han blev ansat i 2014.

Giovanni får også 50.000 kr. som en del af prisen, og som et helt synligt tegn et kunstværk af billedkunstneren Wilja Bech, der eksperimenterer med fotokunst, hvor hun får overført sine unika værker til metalplade med højglans finish.

Koncerten blev indledt med værker af Händel og John Williams. Her deltog elever fra Gladsaxe Musik- og Billedskole.