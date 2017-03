Nedturen bare fortsætter

Jannich Storch spillede lidt af en gudekamp i AB Gladsaxes mål, da der var bundopgør mod Vejle. Især i 2. halvleg leverede han et par mirakelredninger

Men lige lidt hjalp det.

AB satte en føring på 1-0 over styr, og Vejle nettede to gange i løbet af få minutter i 2. halvleg, så de kunne tage hjem med en 2-1 sejr.

Det var Tobias Thomsen, der scorede AB Gladsaxes mål, da han efter lidt klumpspil i Vejles straffesparksfelt fik chancen og hamrede løs, så bolden strøg i nettet ude i den ene side til 1-0. Generelt fremstod begge mandskaber i 1. halvleg som bundhold uden evnen til at skabe ret meget frem ad banen.

Vejle fik dog en meget stor chance, men her viste Jannich Storch sin klasse ved lynhurtigt at kaste sig og vifte bolden væk.

Efter pausen var der nærmest spil til et mål. Vejle virkede langt mere engagerede, og den store brasilianer Dominic Vinicius skabte ravage.

Det førte til at Matti Olsen begik et klokkeklart straffespark mod ham med et benspænd. Vinicius sendte utageligt bolden i mål til 1-1.

Kort efter var den atter gal i AB Gladsaxes forsvar. Det lykkedes ikke at få ekspederet en bold væk, og så kunne Vinicius score fra klos hold til 1-2.

Vinicius nåede at lave et par grove frispark, og det kostede ham forståeligt et rødt kort, men da havde han afgjort kampen.

AB Gladsaxe blev sendt endnu længere ned i dyndet, og udekampen på søndag mod Fredericia kan gøre situationen nærmest håbløs, hvis det ikke bliver til en sejr.

Midt i al elendigheden kunne direktør Peter Rasmussen før kampen fortælle, at sponsorerne stadig strømmer til.