Nu gælder det Grønland

Hvis du har set en mand løbe rundt på vejene i Gladsaxe med skistave og med et bildæk på slæb, er du sikkert ikke den eneste, der har undret sig. Fotograf Kaj Bonne hoppede ud af bilen og fotograferede den ”mærkelige” løber og spurgte, hvad han dog havde gang i.

Nicklas Bjaaland er premierløjtnant i Forsvarets Sundhedstjeneste på Svanemøllen, og han løber til og fra sin arbejdsplads og hjemmet i Værløse for at træne til at løbe på ski i Grønland.

– Vi er en veterangruppe på 17 mand, der har været på udsendelser i udlandet. Vi har dannet ”Veterans in motion” som skal hjælpe skadede veteraner, fortæller Nicklas Bjaaland, der både er initiativtager og ressourceperson i den ekstraordinære ekspedition, som de skal ud på.

400 km

– Vi skal løbe 400 kilometer på ski fra Mestersvig til Daneborg i det nordøstlige Grønland. Det er et af de mest øde områder i verden. Vi skal selv slæbe en pulk efter os, og vi har i alt 800 kilo med, og det er jo ikke landevej vi skal løbe på, siger Nicklas Bjaaland.

Veterangruppen har blot tre hunde med: – Men det er ikke slædehunde, men derimod vagthunde, der skal skræmme isbjørnene væk, mens vi sover.

Isbjørne, storm, blæst, snevejr, uvejsomt terræn med dyb sne og puklet is samt temperaturer på mellem minus 20 og minus 40 grader giver selvsagt enorme udfordringer.

Men for de ni skadede veteraner er udfordringerne voldsommere. Særligt når man hører om deres handicap: to veteraner er dobbelt benamputerede, andre har alvorlige rygskader, en enkelt mangler et underben og to er ramt af posttraumatisk stress.

Bruger armene

– Det betyder, at vi ikke bare kan drøne de 400 kilometer igennem. De benamputerede sidder på en slæde og kan kun bruge armene for at fragte sig frem. Vi har sat turen til at vare 30 dage. Hvis alt går vel, så vender vi tilbage til Kastrup den 15. april, siger en forventningsfuld Nicklas Bjaaland.

Veterangruppen fløj til Mestersvig i går. Herfra gør de sig klar til den anstrengende skitur: – Vi har lagt ruten langs fjordene, men vi skal nok få vores at se til. Vi forventer, at vi hver især kommer til at tabe mellem tre og seks kilo. Vores dagrationer er på 5500 kalorier, men vi forventer at brænde 6500 kalorier af om dagen, siger premierløjtnanten.