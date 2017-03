Semifinalekamp udsat

I weekenden måtte GKF stoppe deres allerede igangværende konkurrence, da isbilen lækkede kølervæske. Nu går det så ud over Gladsaxe Bears, der ellers skulle spille deres første semifinalekamp i 1. division onsdag den 15. marts på hjemmebanen. Men det kommer ikke til at ske. Isbilen er ikke blevet fikset, så nu kommer holdet i stedet til at spille de to første kampe i Hvidovre den 17/3 kl. 20.00 og den 18/3 kl 19.00. Den første hjemmekamp bliver tirsdag den 21/3 kl 19.45