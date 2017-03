Skole OL venter

De knoklede løs, så de var helt færdige, de jublede og heppede på klassekammeraterne. Og nu skal nogle af dem til Skole OL i Aarhus midt i juni. 6. C fra Stengård Skole og 7. klasse fra Gladsaxe

Privatskole var bedst, da der i torsdags var mesterskaber i ergometer-roning i Bagsværd Roklub.

Distancen var 4.000 meter, og der var lavet stafethold med 10 deltagere, så man roede 200 meter og blev afløst. Det gentog sig to gange. Så det var vigtigt at skifte godt. Der blev ind i mellem leveret resultater, der viste, at nogle af eleverne med stort udbytte ville kunne begå sig i en roklub.

Roning er kommet på programmet ved Skole OL. Tidligere var der kun atletik, men nu er roning, eSport og svømning også med. Så der ventes 8.000 elever til finalestævnet i Aarhus. Det hele er delt ud over fire dage.

Vinderne fra Gladsaxe er nu inviteret til at komme i roklubben og træne både udholdenhed og skift før finalerne i Aarhus.

Der var 300 elever med i torsdags. Lidt færre end i fjor. Og det så ud som om dem, der blev væk, snød sig selv for en oplevelse.

Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk