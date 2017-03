Succesen gentages

Gode råd kan man vist ikke få for mange af. Og der var virkelig muligheder for at blive klogere, når det gælder om at hækle, da Karen Klarbæk i torsdags holdt hækle workshop hos Søborg Bog & ide på Søborg Hovedgade tæt på Søborg torv.

-Det bliver ikke sidste gang at vi får besøg af Karen her i Søborg, siger Nadja Præst (butikschef) og Berit Amsinck (indehaver) fra Søborg Bog & idé.