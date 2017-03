Tænd saunaen igen

Til vores borgmester.

Tak for svar på min skrivelse om lukning af sauna ved badmintonhallerne på Gladsaxe Stadion pr. 1 januar 2017.

Du skriver at I gerne vil bruge pengene på andre vigtige områder, hvad er det for områder er det nogen der kommer mig til gode?

Det er jeres opfattelse at det er få der benytter saunaerne, hvor har i det fra ?

Jeg har spurgt rigtig mange om de har fået det spørgsmål, ingen har fået spørgsmålet mærkeligt ikke? Hvordan har i så fået svarene? Læst i lokalavisen at der lige skal ombygges lidt på Rådhuset for over 50 millioner, mon ikke der kunne findes besparelser på 110.000 kr. til vores saunaer og vores velvære. Jeg har som før nævnt været på arbejdsmarkedet i 58 år, jeg. har betalt op til flere millioner i skatter til Gladsaxe Kommune, og nu jeg hvor jeg er blevet ældre vel jeg gerne benytte mig af varmen og det sociale samvær i saunaen efter badminton. I kan ikke være det bekendt -synes I selv? Tænd igen Tak.

Jan T Hansen

2860 Søborg