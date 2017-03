Telefoner på hylderne

Næsten alle danskere går rundt med en telefon på sig, så derfor skal der også være et fornuftigt udbud. Nu har Bagsværd også fået sin egen specialbutik for telefoner: InterCall.

– Vi rykkede ind i disse fine lokaler her i Bagsværd, fordi der manglede en butik i Gladsaxe-området. Vi har i forvejen en butik på Nørrebro, og da det er et marked i kraftig vækst, overvejer vi også at åbne butikker i andre nærliggende byer inden for kort tid, fortæller InterCalls daglige leder Mohammed Akl.

Sammen med sin kone Emine vil Mohammed sørge for at yde en kompetent rådgivning og vejledning fra butikken på Bagsværd Hovedgade 43A: – Vi sætter en ære i at reparationen ordnes i en fart, så folk ikke skal ikke skal undvære deres telefon længere tid end nødvendigt, siger Mohammed Akl.

InterCall åbnede 6. marts, og kører med tilbud på halv pris til udgangen af marts: – Vi ved noget om telefoner, og vi er parate til at gøre alt for at efterkomme kundens ønsker. På bestillingsvarer får vi varerne meget hurtigt fra vores faste leverandør, så der er ikke det, vi ikke kan klare inden for telefonmarkedet, lover Mohammed Akl.