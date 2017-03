Tilbuddene trak

Vejret var ikke lige i topform – der faldt lidt småregn – da Søborg Tømmerhandel på Østmarken lørdag åbnede med et væld af gode tilbud. Men netop chancen for at gøre en god handel trak mange kunder til den yderst velassorterede tømmerhandel.

Og så kunne de hygge sig med pølser og fadbamser eller sodavand med mulighed for at stå i læ.