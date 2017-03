To midtvejsburgere

Ofte kører jeg med fotografen, når vi skal på opgaver rundt om i kommunen. Cyklen er naturligvis udmærket, men alligevel ikke nær så hurtig, når opgaverne fordeler sig fra Mørkhøj til Bagsværd, Søborg, Buddinge, Gladsaxe og tilbage til Bagsværd igen, inden vi returnerer til redaktionen. Det giver en vis samtaletid i bilen. Vi kan naturligvis ikke hyggebagtale kollegerne hele tiden, så vi finder frem til fælles interesser. Kaj kan med stor entusiasme fortælle, hvorledes han barderer en vildsvinekølle. Mine tænder løber i vand, når jeg hører den slags.

Men det gjorde de ikke, da vi så to burgere ligge midt på en lille sidevej. Midt på vejen. Vi kunne ikke undgå at se dem. Ikke en vejsideburger, men en midtvejsburger. Skulle der mon være indhold i? Nej, burgerne var spist. De sultne havde åbenbart bare smidt burgerkartonerne.

Gennem de mange bilsamtaler har vi fundet ud af, at denne ligegyldighed harmer os. På en fuldstændig uskyldig hverdag synes visse personer, at de har ret til at efterlade deres skrald, hvor de nu end har lyst.

For næsten 20 år siden spurgte daværende Poul

Nyrup Rasmussen: Kan vi ikke gøre det lidt bedre?

Man skulle mene, at der stadig er plads til forbedring.