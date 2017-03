To nye både og verdensrekord

Vejret var i topform, fremmødet var stort, der blev døbt to nye både, og der var adskillige klubmedlemmer at fejre.

For 74. gang kunne Bagsværd Roklub søndag middag holde standerhejsning, og der lå en dejlig dyne af optimisme over hele arrangementet.

Om få dage offentliggøres byggeprojektet i forbindelse med renoveringen af Bagsværd Sø, og det vil komme til at påvirke nogle arrangementer i en periode. Men det må man leve med.

Formanden Mikael Espersen introducerede det nye, unge bestyrelsesmedlem Emil Blach og havde pæne ord til to gange Mathilde, der har været på lederakademi.

11 piger fra klubben har i den grad forbedret verdensrekorden, når det gælder om at ro 100 km. Den lyder nu på 5.35,37 og det er 19 minutter bedre end den tidligere rekord.

Borgmester Karin Søjberg Holst fik æren af at døbe en dobbelt sculler til de tunge roere. Den kom til at hedde Hvide hest.

En firer med styrmand var skænket af tømmerhandler Johannes Fog Fond, og den blev opkaldt efter grundlæggeren af firmaet Johannes Fog, så den nu hedder Johannes.