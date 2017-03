Unikke konfirmationskjoler

Når Louise står i Søborg Kirke – eller en anden kirke – og skal konfirmeres, så kan hun gøre det i visheden om, at der ikke dukker en anden pige op i en kjole helt magen til.

Hvis hun vel at mærke har købt kjolen hos Conte på Søborg Torv 5.

Forretningen åbnede som strømpebutik, men nu er ægteparret Ira og Henrik Keller også begyndt at sælge kjoler – især til konfirmationer, afslutningsfester og familiebegivenheder.

-Kunderne kan få lige akkurat den model, som de ønsker sig. Vi har en designer, der kommer med nogle forslag, når kunderne har afleveret deres ønsker, og så bliver kjolen specialsyet. Alt bliver lavet i hånden med gode materialer, og vi springer ikke over, hvor gærdet er lavest, siger Henrik Keller.

-Og hvis Louise har valgt en bestemt kjolemodel, så sørger vi for at notere, at hun skal konfirmeres den og den dag i den og den kirke, så hun vil stå i en unik model, slår Henrik Keller fast.

Det tager cirka seks uger fra man har besluttet sig og fået taget mål, til man kan hente den færdige kjole i forretningen.

-Jo mindre stof der går til kjolen, jo billigere bliver den. Det er meget enkelt, siger Henrik Keller.