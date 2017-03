Vi tager 100 år til

I dag holder vi fødselsdag. Som sprælske og livlige bladudgivere runder vi de første 100 år.

Og i en tid hvor man taler om krise for aviser på både nationalt og lokalt plan er vi fulde af optimisme.

Med opbakning fra handelslivet og borgerne er vi klar til at tage hul på de næste 100 år med ambitioner om at komme så meget rundt i kommunen som det kan lade sig gøre.

Vi har samlet udpluk af historier gennem 100 år sammen og præsenterer dem i et tillæg, som forhåbentlig kan give viden og underholde. God læselyst.