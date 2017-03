Vis hvor der er for mange ansatte

Henrik Sørensen synes der er for mange ansatte i kommunen, fordi han har fundet noget statistik, hvor han kan sammenligne os med Herlev og Gentofte.

Min gamle statistikprofessor plejede at sige, at statistik er som en bikini eller et par boxershortsl Det viser meget men skjuler det

væsentlige.

Hvor er det lige at der er for mange ansatte?. Er det i genoptræningen? Folk kommer for hurtigt til og får for mange timers genoptræning. Eller er det i børnehaverne. Børnene kan ikke være i fred for de mange pædagoger måske.

Mon der gøres for meget rent hos de ældre, fålr de mon bad for tit?

Eller bliver erhvervslivet for hurtigt betjent , når de søger om noget? jGøres der for stor en indsqts for affaldssorteringen?

Lad os dog høre hvor der er for mange ansatte i en kommune, der har landets

9. laveste skatteprocent.

Peter Lawrence Brooker

byrådsaspirant for Alterntivet