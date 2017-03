VM på Bagsværd Sø

I 2021 fylder Dansk Kano- og Kajak Forbund 100 år. Og det bliver virkelig markeret med maner.

Forbundet har i London fået tildelt værtskabet for VM på sprintdistancerne.

VM skal afvikles over fem dage i september 2021, og der ventes 100 nationer til mesterskaberne, der ventes at samle 1.400 aktive og en bunke ledere og tilskuere.

Danmark er vært for VM i kano og kajak sprint 2021

”Vi vandt en vanvittig sprint med flere rotag i dag og er super glade for og stolte af at kunne kalde os VM-værter i 2021. Sammen med Sport Event Denmark, København, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommune skal vi nu til at trække i arbejdstøjet for alvor, ” siger Ole Tikjøb, som er formand for Dansk Kano og Kajakforbund. Ole Tikjøb var i Manchester og bød i dag sammen med repræsentanter fra Sport Event Denmark og Københavns Kommune på VM kano og kajak-sprint 2021 til afvikling på et ny renoveret anlæg på Bagsværd Sø.