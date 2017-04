130 millioner kr. tilbage i puljen …

… det lyder helt vanvittigt.

Ikke mindre er det korrekt. På Finansloven blev der afsat kr. 425 millioner kr. til at renoverer eller etablerer køkkener på landets plejehjem.

Ved fristens udløb, var der kun søgt om ca. 295 millioner kr.. Adskillige kommuner har end ikke ansøgt.

Har Gladsaxe Kommune ansøgt om del i denne pulje? Hvis ikke, er der så grund til det? Hvis ikke, så må det jo betyde, at køkkenerne på kommunens plejehjem er velfungerende.

Hvis ikke det forholder sig sådan, vil jeg da opfordre til at få søgt nogle at disse millioner, der bare venter på at blive brugt.

Ansøgningsfristen er overskredet, men ældreminister Thyra Frank har udtalt, at hun forventer er hurtigt ”genopslag af køkkenpuljen”.

Susanne Damsgaard

By- og regionsrådskandidat

Dansk Folkeparti

Gladsaxe/Region Hovedstaden