AB Håndbold vil sprede en god idé

AB Special i håndbold har blot eksisteret i et halvt år tid. Det er blevet en kæmpesucces, hvor holdet for de udviklingshæmmede har fået stor tilgang. Fra den spæde start med et dusin spillere er der nu over 25 med til træningssamlingerne på håndboldbanen.

Ideen med at starte et special-hold vil ABs håndboldafdeling meget gerne have andre idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune til at kopiere.

– Vores idé går ud på at sætte Gladsaxe på landkortet herhjemme. Gladsaxe skal gå forrest i Danmark. Derfor er vi i øjeblikket i gang med at tage kontakt til både kommunen og forskellige fonde. Efter påske er det så meningen, at vi tager initiativ til at indkalde de øvrige idrætsforeninger gennem Foreningernes Idrætsråd i Gladsaxe, siger Pernille Thomsen, der er en af syv trænere i AB Special.

ABs håndboldafdeling foreslår et Team Gladsaxe Special. Såfremt de økonomiske midler kan findes, er det tanken, at to personer tilknyttes teamprojektet i tre-fire år. De ansatte skal blandt andet være med til at uddanne de udviklingshæmmede til ”motivationsambassadører”, så disse som gode eksempler kan trække endnu flere udviklingshæmmede ud i idrætsforeningerne.

En del af klubben

– I AB har vi set, at vores special-hold i løbet af ingen tid er blevet en integreret del af klubben. AB Special er nemlig ikke blevet en klub i klubben, men holdet indgår på lige vilkår med de øvrige håndboldhold i klubben. Vi kan også se, hvor givtigt det er, at de udviklingshæmmede er kommet ud af institutionerne og ind i en forening, siger Pernille Thomsen.

Mange udviklingshæmmede ender i en form for social ensomhed, fordi de ikke kommer ud blandt andre. Motivationsambassadørerne kan fortælle deres bofæller om, hvad idrætten giver dem. Det er at foretrække, at de beboerne får denne information fra nogle, som de kan identificere sig med, siger Pernille Thomsen.

Pernille Thomasen er fysioterapeut, og de fleste andre trænere i AB Special har også en eller anden sundhedsfaglig uddannelse, og der er virkelig behov for de sundhedsfaglige kompetencer.

Når beboerne på institutionerne sidder isolerede på deres værelser, kan der være risiko for, at den enkelte spiser for meget og for usundt: – I AB Special fortæller vi spillerne om kroppen og kosten. Hvad der er sund mad, og hvad der ikke er så sundt. Og vi hjælper også med rejseplanen, hvis der er behov for det, fortæller Pernille Thomsen.

I AB Special har man en del medlemmer som kommer fra andre kommuner. Uden hjælp fra andre transporterer de sig selv med offentlige transportmidler til AB Hallen i Bagsværd.

Deltagerne på AB Special har også fællesspisning en gang om måneden, og mange af dem kommer i AB Hallen og bakker op og håndboldafdelingens øvrige hold. Det styrker fællesskabsfølelsen, hvor den enkelte oplever en glæde ved at ”være en del af noget større”.

Denne succeshistorie skulle gerne brede sig som ringe i vandet i kommunen.

Lektor ved fysioterapeutuddannelsen og Master i sundhedspædagogik. Arbejder med træning/behandling, der nedsætter børns stressniveau. Har skrevet bogen ”Det handler om at fodre din søhest – en håndbog til stressramte børn og deres familier” sammen med børnepsykolog Charlotte Bjerregaard.