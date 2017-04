Atypisk awardshow i Bibliografen

Unge filmentusiaster var samlet til en anderledes filmvisning og awardshow i Bibliografen onsdag aften. Arrangementet afsluttede filmkonkurrencen Bag Facaden, hvor unge mellem 15-25 år har lavet filmportrætter af deres liv uden det sædvanlige Facebook-filter. Aftenen bød på visning af konkurrencens 7 bedste film, en samtale-

salon, musik og en prisoverrækkelse, bl.a. med en pris for mest ærlige film. Til slut vistes kortfilmen Rocknrollers, som handler om en dreng der rammes af depression, og hvordan hans venner og bandmedlemmer forsøger at holde sammen og støtte ham.

Fra ung til ung

Filmkonkurrencen Bag Facaden er det første projekt i Kulturmetropolens ungeindsats (USKIK), hvor unge og fagfolk fra kulturinstitutionerne i regionen skal samskabe nye kulturprojekter. Tema, formål og markedsføringsstrategi for Bag Facaden er blevet udviklet af unge og det er de unge selv, der har stået for at rekruttere og markedsføre filmkonkurrencen og arrangere det afsluttende awardshow.

Rikke Lauersen på 20 år fra Egedal Kommune og har været med til at udforme og lancere konkurrencen.

– Jeg synes, det er vigtigt at vise ungdommen uden filter, fordi vi er vant til at fremstille os selv positivt på Facebook, Instagram og Youtube. Konkurrencen giver mulighed for at komme bag den facade og vise helt almindelige dagligdags ting, men også nogle af de ting, der stikker lidt dybere, fortæller hun.

Vær dig selv

Den invitation tog Anna Dyring Herold fra Gladsaxe imod. Anna er 13 år og deltog med filmen ”Mig og mit YouTube”. Hun fortæller:

– Filmen handler om de YouTube-film jeg laver og hvordan jeg har det de kommentarer jeg får. Der er nogen der synes de er gode, men man kan også få nogle grimme kommentarer. Jeg håber at andre, der ser filmen kan se, at man ikke behøver at være perfekt for at opnå noget. Man skal bare være sig selv.





Fakta

• Kulturmetropolen 2016-219 er landets største kulturaftale mellem 14 kommuner (herunder Gladsaxe) og Kulturministeren.

• Kommunerne er: Albertslund, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør,

Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre og Stevns

• Bag Facaden er lavet i samarbejde med CPH:DOX og deres dokumentarfilm platform everydayproject.dk