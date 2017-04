Bæredygtige boligområder og beskatning af gevinsten ved boligsalg

Enhedslisten er som udgangspunkt positive overfor mulighederne for at fastholde en variation i villakvartererne, som også findes i dag, med spredte dobbelthuse og 2-etagershuse. Flere familier og seniorer ønsker bla. at bo sammen i mindre bofællesskaber, og det bør rammerne for byudviklingen give muligheder for.

Generelt er det mere bæredygtigt at bo tættere i de eksisterende byområder, frem for at udvide byens areal på bekostning af naturområder og åbent land. Det skal følges op med forbedrede kollektive trafikforbindelser og en konsekvent indsats for at flytte mere transport over på cykler, delebiler og kollektiv trafik. Derfor støttede vi at sende kommuneplanen i høring.

Vi ønsker samtidig mere bynatur med større variation. Det kan krav om en høj biofaktor være et godt redskab til. Derfor er det også vigtigt for os, at mulighederne for dobbelt- og 2-etageshuse holdes på et rimeligt niveau, og at rammerne sikrer imod indbliksgener og meget mere befæstet areal til bla. parkering. Vi tager endelig stilling på baggrund af høringssvarene, som forhåbentlig bidrager med konstruktive forslag.

Nye byggemuligheder kan give nogle villaejere en engangsgevinst, som andre ikke får. Det samme sker andre steder, når ny byplanlægning giver bestemte områder en øget værdi. Vi er enige i, at markedsmekanismerne ikke er retfærdige! Men den bedste måde at bekæmpe spekulation på er ikke at stoppe (fornuftig) byudvikling, men at beskatte gevinsten fra samfundsskabte værdistigninger i boliger i forbindelse med salg – ligesom alle andre indtægter. Vi håber, at flere partier i Folketinget vil støtte en sådan lovændring.

Trine Henriksen, Enhedslisten