Børn på venteliste i atletikklub

Tendensen er tydelig over hele landet. Skolebørnene har stadig lyst til at dyrke idræt. I Gladsaxe Kommune har GIF-Gymnastik længe haft ventelister, og nu kan kommunens eneste tilbageværende atletikklub – Bagsværd Atletik Club (BAC) – også oprette venteliste med mange interesserede børn.

– Om sommeren har vi ikke adgang til græs i ret mange uger, så derfor kan vi ikke bevæge os frit rundt med børnegrupperne i anlægget. Problemet er endnu større i vinterhalvåret, hvor vi kun har plads til 60 børn og ti trænere i boldspilhallen på Bagsværd Skole, siger Anne Line Mørck fra BAC. Dansk Atletik Forbund forsøger i øjeblikket at få endnu flere børn til at dyrke atletik – det sker samtidig med, at forbundet på elitesiden har opnået store resultater. BACs egen Andreas Bube har netop vundet EM-sølvmedalje i 800 meter indendørs, og ved OL vandt Sara Slott sølv i 400 meter hækkeløb.

– Vi har en voksende venteliste for børn og unge på 9 og op til 14 år. BAC kæmper ligesom skolerne med at få adgang til græsset, da inderkredsen til Bagsværd Stadion plejes til opvisning for Bagsværd Boldklubs seriehold, og det giver kolossale træningsmæssige udfordringer i sommerhalvåret, siger Anne Line Mørck fra BAC.

Efter flere års tilbagegang er medlemstallet for børn og unge op til 18 år igen stigende i Dansk Atletik Forbund.