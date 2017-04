Børnene kørte så flot, så flot

Frivillige fra Cyklistforbundet var mødt talstærkt frem på Gladsaxe Rådhusplads i lørdags. Heldigvis. For mange børn mellem 6 og 12 år benyttede sig af muligheden for at køre rundt på en udfordrende cykel- og manøvrebane.

Børnene var sekunderet af deres forældre, som fik gode råd om cykelhjelme, og sammen kunne de så ellers svare på teoriprøven. Der var også tips om cykler og cykeltræning.

Det er aldrig for tidligt at lære at cykle. Yngst var Mille på blot 2 år. Hun havde naturligvis støttehjul. Det kunne andre også have haft brug for, for det var en vanskelig bane med mange skarpe sving.

På det øverste billede til højre bliver Tobias instrueret af far, mens Carl Gustav på det nederste billede kører op ad den vanskelige rampe, som en del havde problemer med at komme hen over.

Alle deltagere modtog en præmie efter prøvelserne på manøvrebanen.



Foto: Kaj Bonne. Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk