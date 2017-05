Byrådsrekord

28 minutter, så var aprils byrådsmøde i Gladsaxe overstået. En af de kommunale direktører kunne smile lidt ekstra bredt, for internt har de et væddemål gående om, hvor længe møderne varer. Vinder er den, der er tættest på. Efter sigende var onsdagens hurtige møde rekord.

Årsrapporten for 2016 blev fremlagt, og behandlingen foregår senere. Der var kun et enkelt spørgsmål i den åbne spørgetid, og ellers var lysten til at diskutere de øvrige emner på dagsordenen minimal.

Uden for byrådssalen har især kommuneplanen ført til mange reaktioner. Blandt andet i Gladsaxe Bladet: – Mange tror, at vi bare sidder alle protesterne overhørig, men det er ikke tilfældet. Det kommer også bag på nogen, at de altså skal reagere tidligere, end de tror. Men det er glædeligt, at der er så stor interesse for planen, siger borgmester Karin Søjberg Holst (A).