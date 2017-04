Foto: Kaj Bonne.

De gik ikke rundt med armene i vejret. Situationen indbød ellers til det.

Det går forrygende godt for Kvickly ved Buddinge S-station, og medlemmerne strømmer til.

-Da jeg trådte til som varehuschef lå forretningen i Buddinge Centret og omsætningen var på 106 millioner kroner. Nu er vi oppe på 175 millioner kroner, og alle knokler løs for at få det til at fungere, siger varehuschef Kenneth Mattsson, der efterhånden er oppe på at skulle styre 175 medarbejdere.

– Vi har haft fremgang på alle fronter, og især i bageriafdelingen, går det vildt for sig. Vi har nogle mål, og de bliver slået noget så eftertrykkeligt. Det må være flødekagerne, der gør det, lød det med et endog meget stort smil på læberne fra Kenneth Mattsson. Men det er faktisk tæt på sandheden. For når der er flødekager til en rigtig god pris, så står kunderne gerne i kø i lang tid.

-Det tager tid at lave flødekager, og det tager tid at pakke dem ind, så personalet presses hårdt. Derfor må vi variere tilbuddene, siger Kenneth Mattsson.

Simon Dyngbo, der er formand for Butiksbestyrelsen, gennemgik årets gang. Der havde været mange arrangementer for kunderne, og der vil komme mindst lige så mange igen i år.

Medlemmerne bare strømmer til, og nu er målet, at man skal forbi de 20.000. Det virker realistisk i betragtning af, at der er 19.893 medlemmer i Buddinge. På landsplan var der kommet 80.000 medlemmer i 2016. I alt har COOP 1,7 millioner medlemmer.

– Overskuddet er jo medlemmernes. Vi skal ikke betale til aktionærer, konstaterede Simon Dyngbo.

Der var en enkelt udskiftning i bestyrelsen, der selv havde fundet en afløser.

Fra salen var der kommentarer til udbud af app-leverandører, bedre forhold ved cykelparkeringen. Og så må man gerne kunne læse lidt mere om indholdet i de forskellige brød, når de ligger på hylderne.

En lynhurtig generalforsamling med 500 deltagere.

Sangerinden Anne Mette Elten – kendt fra På slaget 12 og melodien Hjem til Århus – underholdt med sange som alle kendte. Hun blev akkompagneret af Niels Kirkegaard på guitar.

– På hårfarven kan jeg se, at vi alle har chancen for at kende sangene, slog hun fast , da hun kiggede ud over salen, hvor der sad mange gråhårede, og så stod den bl.a. på Grethe Sønck og Kai Normann Andersen.





Foto: Kaj Bonne.

