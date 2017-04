En givtig aften

Et halvt hundrede borgere mødte frem til Seniorrådets, Gladsaxe Høreforenings og Handicapforbundets møde om problemer med syn og hørelse, og de fik mange nyttige informationer med hjem.

Majbrit Tobberup, Landsformand for Høreforeningen og Torben Søbirk, Kredsformand fra Dansk Blindesamfund, fortalte om med udgangspunkt i eget handicap.

Skrivetolkene er en stor hjælp for mange blinde.

Det tager lang tid at erkende sit handicap – det er et tabu, og man oplever isolation og stigmatiseres, slog de fast.

Det er vigtigt at erkende og være ærlig om sit handicap. Eksempelvis tager Torben Søbirk en lille Led-lampe med ud til middagsinvitationer, så han kan se, hvad han spiser.

Der kræves ingen henvisning for at gå til øre-eller øjenlæge, men der er lange ventetider og ingen behandlingsgaranti. Der diskrimineres i forhold til andre sygdomme, eksempelvis som ryg- og hofteskader, der har en garanti på 4 uger. Der kan være op til 2,5 års ventetid hos ørelægen. Lokalafdelinger og kredsaktiviteter er det bærende sociale element for høre- og synshæmmede. Foreningernes konsulenter kommer gerne ud til den enkelte borger, og der arrangeres kurser, møder og aktiviteter. Blindeforeningen har klub, der mødes i Søborg Kirkes Menighedshus.

Foredragsholderne svarede meget engageret med små morsomme anekdoter og henviste til hjemmesiderne: hoereforening.dk og blind.dk. Her skal det nævnes at iPhones med ”voice over” er et godt hjælpemiddel- ”telefonen taler”.