FC Søborg flot fra start

Turneringspremieren for FC Søborg i serie 5 gav en sejr over reserveholdet fra IF Bytoften. Og pokalkampen mod Høje Gladsaxe blev vundet med 2-1 efter at HGI havde ført 1-0.

Så humøret er højt i den nystartede klub, der holder til på Vadgård Skoles bane.

Pokalkampen mod HGI på kunstgræsbanen på Gladsaxe Stadion bød på en masse god fodbold fra begge holds side. Det var tydeligt, at de to hold råder over spillere med et fint teknisk og taktisk niveau. Der blev gået til stålet på den fair måde.

FC Søborg skal i næste runde møde Brøndby Strand på Vadgård Skole.

-Mens det går fint for herreholdet, måtte vi desværre konstatere, at dameafdelingen bød på en enorm skuffelse. Spillerne kunne slet ikke finde ud af, at de skulle betale kontingent, så 1. april måtte vi lukke den afdeling, siger formand Christoffer Granum.

-Vi havde også et godt U17-hold, men her fik så mange spillere travlt med studier, at der ikke var basis for at fortsætte.

-Til gengæld får vi gang i et 8-mands hold for old boys og til vinter får vi et futsalhold, siger Christoffer Granum.

IF Bytoftens bedste hold fra serie 4 mødte serie 5-holdet fra Barberen FF, der spiller i Hedehusene, og her endte kampen med en sejr på 3-2 til Bytoften. Benjamin Rasmussen med en fin fortid i håndbold scorede to gange, og FC Bytoften førte 3-0 før Barberen fik reduceret.

-Vi møder Gørslev fra serie 2 i næste runde 2. maj på hjemmebane. Vi har jo regnet ud at 10 sejre fører os i europæiske fodbold, griner klubformand Thomas Dreyer.