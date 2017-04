Forhåbentlig går det ikke galt

Over det ganske land findes åer, moser og søer, der ikke er indhegnede. Sådan er det med naturen, den kan man ikke indhegne.

Men behøver det at være sådan med søen bag Bagsværd Svømmehal og klos op ad Værebro Park – med mange børn – og Skovbrynet Skole med endnu flere børn. Søen har inden renoveringen været indhegnet.

Andreas Cavling, der arbejder i Bagsværd, observerede før påske en pige på fire år, som legede ved søbredden. Han forsøgte forgæves at kontakte politi, kommune, bygherren Nordvand og boligselskab uden held.

– Efter påske er problemet bare blevet værre. Søen er nu 120 cm dybere end før, og nu er der endnu flere legende børn rundt om søen. Blandt andet fra den nærliggende skole, siger Andreas Cavling, som har talt med nogle af renoveringsarbejderne, som også undrer sig over, hvor let børn har adgang til at plumpe i søen. Og det skulle op til flere børn allerede have prøvet.