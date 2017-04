Forhåbentlig ingen kø i år

Det hele gik op i hat og briller, da tilmeldingen til de kommunale sommerferieaktiviteter begyndte i maj 2016. Der var kamp om de 2.214 pladser.

En underleverandør af it-systemet havde valgt at genstarte serveren, der skulle bruges i forbindelse med tilmeldingerne.

Systemet kom langsomt i gang, men helt godt blev det ikke den dag, hvor der var lavet dobbeltbookninger og nogle pladser ikke var besat.

Det vil man selvfølgelig gerne undgå, så nu arbejdes der på at finde en løsning.

Der er derfor et ønske om at skifte til et tilmeldingssystem, der kan opfylde Gladsaxe Kommunes ønsker til et system, som kan klare den store belastning og samtidig opfylde krav om kommunikation med forældre og instruktører. Forvaltningen er ved at indgå en aftale med en leverandør, som kan videreudvikle deres eksisterende system, således at det tilpasses de nævnte krav.

Da det vil tage lang tid at udvikle systemet, så det passer til Gladsaxe Kommunes ønsker vil systemet først kunne leveres til sommerferieaktiviteterne 2018. Derfor benyttes Conventus igen i år. Conventus har ændret i deres opsætning, så systemet er blevet bedre til at håndtere det store antal tilmeldinger, der kommer på kort tid. Derudover bliver der tilknyttet en køfunktion, således at der kan undgås overbelastning af systemet.