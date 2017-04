Fremtidens skolelokale

Aulaen på Mørkhøj Skole var propfyldt med forventningsfulde elever. Skoleleder Timm Hald bød borgmester Karin Søjberg Holst (A) og adm.

direktør Peter Sørensen fra Dyrup velkommen. Lydniveauet faldt, og der var taler og fællessang – ”Det er i dag et vejr, et solskinsvejr” – som sendte bud til vejrguderne.

Anledningen var, at Mørkhøj Skole i samarbejde med kommunens malegigant

Dyrup har konstrueret et bud på fremtidens skole. Den røde snor blev selvfølgelig klippet over, inden skolens to 5. klasser på særdeles overbevisende vis viste borgmester og direktør rundt i lokalet.

Her var der tv-skærme, kodning, programmering af bl.a. robotter og øvelse i at begå sig i virtual reality.

Grupper af to-tre elever forklarede godt og fornuftigt, hvad det hele går ud på. Trods deres alder på blot 11-12 år, så var de stærke mundtligt. Og det er også noget af det, som fremtidens skole skal være med til at bibringe eleverne – nemlig kompetencer inden for de kreative og innovative fag, inden for kommunikation og almindelig god dannelse.



Foto: Kaj Bonne.

