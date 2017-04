Fuldt hus til digital aften

Er det i orden at lægge billeder på sin facebook-side uden at spørge om lov? Og flere forældre, der deltog i en debataften om sociale medier og digitale dilemmaer på Gladsaxe Hovedbibliotek, måtte tage sig selv i, at de ofte havde lagt billeder på nettet uden at spørge deres egne børn om lov. Dette dilemma gav stof til eftertanke.

Interessen for emnet var overvældende, og biblioteket kunne hurtigt melde udsolgt. Journalisten Mathias Obdrup havde et oplæg, om den identitet man kan skabe sig på nettet. Senere i arrangementet dukkede han som internetfænomenet Fisse Ronni og lavede sine fuck-jumps, bandede og svovlede ellers, så det var lige ved at være eller faktisk var for meget for mange. Men det er netop hans pointe. Og forældrene bliver nødt til at indse, at deres børn agerer på de sociale medier, hvor tonen er meget barskere end den, som Ronni kan diske op med.

Bibliotekarerne Lotte Stuhr Pedersen og Helle Brødsgaard opdagede, at mange af børnene – der går fra 4. til 9. klasse – hjalp deres forældre med det tekniske. Det var også en dreng fra 6. klasse, der gjorde opmærksom på, at man skulle være bevidst om sine privatindstillinger på de sociale medier, så man har tjek på, hvem der kan kigge med.

– Der blev diskuteret livligt, arbejdet i workshops og talt om kildekritik. Som afslutning lavede vi en elektronisk quiz, fortæller bibliotekar Lotte Stuhr Pedersen.