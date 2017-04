Gladsaxe scorer private arbejdspladser

Nu burde det være helt klart for enhver, at Gladsaxe Kommune i den grad har en succesrate i at tiltrække private arbejdspladser, som hører til i den øvre ende i Danmark. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, som Gladsaxe Kommune har fået til at køre en særkørsel af data for antallet af fuldtidslønmodtagere i 2. kvartal i 2013, 2014, 2015 og 2016.

Siden 2013 er 4.898 flere fuldtidslønmodtagere blevet ansat i kommunens private virksomheder, så der nu er i alt 29.336. Derimod er antallet af offentlige ansatte faldet i samme periode fra 2013-2016. Der var 8.308 offentlige fuldtidslønmodtagere i 2013, i dag er der 8.272 – altså 46 færre fuldtidsstillinger.

Det skal med i billedet, at antallet af offentligt ansatte er steget med 336 inden for det seneste år, men i samme periode er der kommet 2.293 flere fuldtidsstillinger til i Gladsaxes private virksomheder.

Nærmer sig 30.000

Gladsaxe Kommune har haft fokus på jobskabelsen i især private virksomheder i ”Levende by i vækst”. Siden 2013 er antallet af alle lønmodtage – private såvel som offentlige – steget med 15 procent, så der nu er i alt 37.608 fuldtidsansatte.

De nye tal har fået By- og Miljøforvaltningen til at komme med nye måltal for 2. kvartal de kommende to år. I år forventer man, at antallet af arbejdspladser stiger til 37.962 – 354 stillinger i private virksomheder, status quo i det offentlige – og næste år forventes yderligere 310 private stillinger at komme til Gladsaxe Kommune, så man når op på 30.000 stillinger i kommunens private virksomheder. Igen forventer man, at holde antallet af kommunalt ansatte på det nuværende niveau 8.272.

Her går det godt

By- og Miljøforvaltningen skriver: ”De senere års udvikling af private arbejdspladser i Gladsaxe har været højere end i andre kommuner, og det vil formentlig være for ambitiøst at forestille sig, at udviklingen kan fortsætte i samme takt de kommende år.”

Så har man vist ikke lovet for meget…