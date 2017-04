Græsklipperne er på plads

I lørdags blev 40 glade får sluppet løs på Radiomarken.

De skal være med til at skabe glæde blandt forbigående, samtidig med at de bevarer den gode natur.

Når fårene græsser, bliver biodiversiteten øget, og det betyder at der er plads til mange flere forskellige blomster, plante- og græsarter. Det gælder også for de særlige arter, som bakke-nellike og merian, der ikke længere behøver at kæmpe lige så hårdt for at kunne blomstre.

Fårene er nemlig med til at holde den kraftige plantevækst nede, så der kan blive plads til flere græs- og plantearter.