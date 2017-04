Grin og gys skabte ro i klassen

Det startede ved en tilfældighed. Som nyuddannet pædagog skulle Kim Berglund være vikar for en kropumulig klasse. Læreren havde advaret ham på forhånd og fortalt, at særligt en dreng var helt uden for pædagogisk rækkevidde.

Egentlig gjaldt det for Kim Berglund bare om at overleve lektionen.

– Jeg kom i tanker om, at jeg i skolen havde en vikar, som fortalte vampyrhistorier i stedet for at undervise i musik. Vi var helt opslugte af hans fortællinger om mørke skove og slotte med vampyrer i Skotland, siger Kim Berglund.

Han begyndte at tegne Skotland på tavlen. Eleverne ænsede ham dårligt nok, de havde travlt med alt muligt andet. Kim begyndte at fortælle direkte ud af hovedet. Han fortalt, at han kendte nogle i Skotland. Navnene Cooker og Cooky fløj ud af munden på ham. I desperation digtede Kim løs, og efterhånden faldt børnene til ro og lyttede intenst med. Fuldstændig på samme måde, som han selv havde oplevet det som knægt, da vikaren fortalte om vampyrer.

Den kvindelige lærer kom tilbage til sin klasse og troede hverken sine øjne eller ører. Den omtalte dreng holdt Kim i hånden.

I det følgende år videreudviklede Kim sine historier. Det var Kim Berglunds kone, der sagde, at han blev nødt til at nedskrive historierne. Efterhånden opstod ideen til at udgive historierne i bogform. Med letlæselig tekst for 8-12-årige og farverige tegninger. I 2008 kom ”Cooker og Cooky i rummet”, og for nylig udkom hans fjerde bog i rækken, ”Cooker og Cooky i Tivoli”.

Rammer alle børn

– Det er en helt anden proces at skrive i forhold til at skulle finde på noget på stedet. Man har tid til at tænke over historierne. Som pædagog er jeg meget bevidst om, at nogle elever er auditive, mens andre er visuelle.

Derfor har bøgerne også tegninger, så jeg rammer alle børn i spektret, siger Kim Berglund.

– Man kan ikke fortælle gyserhistorier i enhver sammenhæng. Det er et pædagogisk redskab, og det er meget anvendeligt fra 0. til 2. klasse – særligt i fritidsdelen, fortæller Kim Berglund.

Kim Berglund har opbygget et helt univers omkring figurerne, der har fået følgeskab af lillesøsteren Trunte og opfinderonklen McGregor, Kaptajn Kaos og andre. Forfatteren har oprettet en souvenir-netbutik og sælger plakater, bogmærker, kuglepenne, kalendere m.m. Bøgerne er også udkommet som e-bog. Senest har Kim Berglund indledt et samarbejde omkring indskolingsbørn med læseappen Maneno, der er en kombineret bog- og læsetræningstjeneste.

Ind imellem optræder Kim Berglund. For han har ikke glemt at fortælle gyserhistorier. Og når han gør det, så er der ro!