Hanne blev årets praktikantvejleder

Laborant Hanne S. Kristensen på Novozymes i Gladsaxe er kåret som årets praktikantvejleder. Prisen er stiftet af Dansk Laborant-Forening og blev 4. april uddelt for fjerde gang. – Det er et dejligt skulderklap, siger prisvinderen.

Prisen som årets praktikantvejleder er skabt for at sætte fokus på de gode praktikpladser for laborantpraktikanter. De laborantstuderende skal et år i praktik i en virksomhed som afslutning på deres to et halvt år lange uddannelse. I år blev Hanne S. Kristensen fra Novozymes afdeling Assay Development vinder af prisen.

– Hanne har været en stor støtte for mig under hele praktikforløbet. Hun har engageret sig i min uddannelse og var blandt andet med på skolen, da jeg skulle til informationsmøde om det afsluttede projekt, fortæller nyuddannede Sofie Larsen, som indstillede sin vejleder til prisen.

Det er nemlig laborantpraktikanterne selv, som over hele landet har mulighed for at indstille deres vejleder til praktikantvejlederprisen. Sofie Larsen greb muligheden, og det er faktisk det bedste ved prisen, hvis man spørger Hanne S. Kristensen.

– Det er et dejligt skulderklap for hele afdelingen, som jo er med til at uddanne. Men det betyder endnu mere, at en praktikant vælger at tage besværet med at indstille. Det er super flot og helt fantastisk, siger Hanne S. Kristensen.