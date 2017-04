Jages familier ud af kommunen?

Af Martin Skou Heidemann, Medlem af Venstre

Kommunen har gang i noget, som lyder tilforladeligt. En ny kommuneplan. Men det bør få det til at løbe koldt ned af ryggen på kommunens borgere. Den kan nemlig få grundskatterne til at eksplodere.

Ufatteligt mange husejere kan risikere, at blive tvunget ud af deres huse, som følge af det røde flertals planer.

De røde forslår nemlig, at der fremover må bygges rækkehuse og dobbelthuse på grunde, hvor der nu kun ligger et enkelt hus. Kravet er bare, at grunden skal være 200 m2 større end de mindste grunde.

Det kan griske developere se store muligheder i. Det vil derfor presse priserne højt op på grundene. Og de såkaldt store grunde er der rigtigt mange af i kommunen. Faktisk mener kommunen, at det drejer sig om omkring 1.500 grunde.

Grundejerne skal imidlertid ikke glæde sig over prisstigningerne, for de vil samtidig resultere i kraftigt øgede grundskatter, som altså skal betales af helt almindelige husejere.

I mit kvarter bliver husene på de ”store” grunde beboet af ganske almindelige mennesker: skolelærere, håndværkere, offentligt ansatte og andre med helt almindelige indkomster. Men nu skal det altså være slut. Enten må man til lommerne for at betale den ekstra grundskat – eller også må man flytte.

Hvorfor er det nødvendigt i en af landets rigeste og tættest befolkede kommuner? Endnu et forslag, der er en ommer fra det røde flertal.