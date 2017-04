Lærerigt at agere voksen

Af Hanna Kareem Jens Abdallah 8V, Isabella Yasmin Arnedal 8V og Pauline Ankerstjerne Schunck 6A

I uge 13 blev Bagsværd skole omdannet til en by. Det gik ud på, at børn og unge skulle lære at komme ud i arbejdslivet, tjene deres egne penge og bruge dem fornuftigt. Da skolen blev lavet om til byen ”Kalasseby”, følte vi, at det var meget realistisk. Fx skulle vi betale skat af den løn vi fik og stemme til et stort valg, hvor alle partier stillede op, og en borgmester blev fundet.

I ”Kalasseby” var der mange forskellige arbejdspladser og aktiviteter. Fx var der et bageri, et legeland, en stearinfabrik og et Lego-robot værksted. Bageriet lavede gode boller, der hurtigt blev solgt, legelandet var altid propfyldt med børn, i stearinfabrikken blev der lavet en masse stearinlys, og i Lego-robot værkstedet blev der skabt en masse robotter og leget med Lego. Vi havde også vores eget byråd, med vores helt egne politikere.

Vi mener, at den uge har givet os en anden synsvinkel på, hvordan det kan være ude i den virkelige verden. Det har været spændende at træde ind i de voksnes rækker og have en fornemmelse af, hvordan bl.a. journalistik er.

Det har været lærerigt og sjovt at have en anderledes skoleuge end normalt, og vi opfordrer alle skoler til, at prøve det samme.