Nu bliver Bagsværd Fort restaureret

Det har taget sin tid at få tingene til at falde i hak – ikke mindst økonomisk – men nu går den udvendige restaurering af Bagsværd Fort i gang.

I 2015 fik kommunen et tilsagn om et tilskud på 5,2 millioner kroner fra tre fonde. Louis-Hansen ville give 3.000.000 kr., Willum Fonden ville give 1.700.000 kr. og Augustinus Fonden 500.000 kr.

Der blev udarbejdet et projekt for restaureringen, og der blev indhentet tilbud.

Og så viste det sig, at arbejdet ville komme til at koste 8.200.000 kroner. Arbejdet er kompliceret og kræver specialister fra en branche, der har rigeligt at se til.

De tre fonde blev spurgt, om de ville yde mere, og Augustinusfonden skænkede yderligere 1.000.000 kr.

Og nu har kommunen så fundet de sidste penge internt, så arbejdet straks kan gå i gang. Håndværkerne havde meddelt, at deres tilbud stod ved magt indtil

31. marts.

Den store stormgitterport skal på værksted, og fortet vil blive lukket, mens arbejdet står på.

Til november skulle fortet stå klar igen.