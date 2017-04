Nu er redskaberne i orden

I årevis har Gladsaxes kommuneskoler kæmpet med udpint atletikmateriel. Men de tider er forbi. Kommunen har bevilget 100.000 kr. til nyt skoleatletikudstyr. Udstyret er indkøbt og sat op i redskabsrummet på Bagsværd Stadion, hvor Bagsværd Atletik Clubs Erik Kold, der både er lærerstuderende og er uddannet licenstræner under Dansk Atletik Forbund, har indrettet rummet og står for vedligehold materiellet.

– Det er en kolossal fordel, at vi nu ved, at tingene er i orden. Det har en særlig betydning for idrætsprøverne i 9. klasse. Og så er det jo en ordning som kommer alle skoler i Gladsaxe til gavn, siger idrætslærer Svend Videbæk fra Bagsværd Skole.

Lærerne Trine Barfod og Emil Viskum Rasmussen fra Bagsværd Skole er også begejstrede. Trine Barfod kører et forløb med 2. årgang, hvor de har et ekstra tæt samarbejde med Bagsværd Atletik Club: – Fire gange i juni skal vores elever igennem en introduktion hos BAC, siger Trine Barfod.

– Vi ser virkelig frem til at undervise i atletik, siger Emil Viskum Rasmussen.

Redskaberne skal i hvert fald nok blive benyttet 28. april, hvor BAC afholder Skole OL for alle Gladsaxes skoler: – Der er tilmeldt 397 elever, fortæller Erik Kold.

Den gode historie fra Bagsværd har dog også en bagside. Skulle flere 6-13-årige fatte interesse for at dyrke atletik i Gladsaxes eneste atletikklub, så kan det tage tid at komme til: – Vi har desværre venteliste i klubben for denne aldersgruppe. Selvfølgelig har vi plads udendørs, men om vinteren træner vi naturligvis også, og her kan vi ikke tage flere ind. Men selvfølgelig fortsætter vi alligevel med at profilere vores dejlige idræt blandt de unge, siger Erik Kold.