Nu kalder 2. division

”Vi spiller i 2. division efter sommerferien”.

Slog den tidligere AB-træner og nuværende konsulent Ove Christensen fast, da han lagde op til kampen forrige søndag mod Næstved – et rent bundopgør, som Næstved vandt 1-0.

Og det var ikke fordi han mente, at så kunne man lige så godt lægge sig ned og opgive ævred i de sidste kampe i 1. division. Men fordi han mente, at man skal tænke langsigtet og gøre sig klar til den nye opgave.

-Det er fint at have en lang række fine holdninger, men det skal altså føres ud i handlinger. Det kan ikke nytte noget at spillerne først begynder at reagere et stykke ind i den nye turnering. Vi skal være klar fra start, slog Ove Christensen fast.

AB Gladsaxe gik på banen mod Næstved med fire point i bagagen fra de to foregående kampe mod Fredericia og HB Køge.

Næstved ligger også skidt placeret, og det forstår man godt efter spillet i 1. halvleg, hvor der næsten intet skete omkring de to mål.

Det var ikke meget bedre efter pausen. Men pludselig opstod der en løs chance i AB Gladsaxes straffesparksfelt. Bolden endte for fødderne af den tidligere AB Gladsaxespiller Andreas Moos, og når han rammer bolden perfekt med sin venstre fod, er der kvalitet over afslutningen. Som en raket strøg bolden over i modsatte side af målet. Selv ikke en storspillende Jannich Storck kunne tage den bold.

Midt i den sportslige nedtur kan AB Gladsaxe glæde sig over, at der bliver ved med at komme sponsorer til. Firmaerne kan få udbytte af at mødes internt ved spisningerne før kampene og i kaffepausen mellem de to halvlege.