Reglerne skal differentieres

Kære Byråd. Vi er ikke enige med jeres forslag til Kommuneplan 2017

Vi synes det er forkert at lægge samme regelsæt ud over alle parcelhusområder, dels for fortætning og dels for biofaktor.

Må vi bede om biofaktoropmålinger for hvert parcelhusområde.

Biofaktoropmåling vil vise langt flere træer og buske end

den Byrådet nu vil indføre overalt på en gang.

En biofaktor på 0,4 ud af 2,0 (Hareskoven) muliggør bare mere byggeri og flere fliser, hvilket vi mener skal ske på et nuanceret og oplyst grundlag – gerne i samarbejde med os.

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe

Torben Sønnichsen

Formand