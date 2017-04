Rocenter ligner stor villa

Fem arkitektfirmaer var inviteret til at komme med et bud på et nyt rocenter ved Bagsværd Sø. Fredag middag blev det offentliggjort hvem vinderen var. AART Architects var vinder sammen med Elkiær + Ebbeskov Arkitekter, LIW Planning og Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører af arkitektkonkurrencen.

Det nye rostadion kommer til at koste 90 mio. kr. og ventes færdigt i 2020. Dermed er det klar til at danne rammen om VM i kano og kajak i sprint i 2021, som Danmark netop har fået tildelt værtskabet for.

Det var et enigt bedømmelsesudvalg, der gik ind for projektet fra AART og deres samarbejdspartnere.

Projektet omfatter forslag til udformning af et nyt rocenter, nyt dommertårn med multifunktionel stueetage og tribune samt nyt start- og målområde.

Samtidig bliver det et rostadion, der på en ny måde forsøger at skabe et grønt kvalitetsløft i respekt for områdets natur til glæde og gavn for motionister og den almindelige borger, som færdes i det fredede naturområde omkring Bagsværd Sø.