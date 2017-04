Skal vi bo som sild i en tønde?

Af Astrid Søborg, Medlem af Venstre i Gladsaxe,

Debatten om fortætningen af boliger i Gladsaxe Kommune kører på højtryk. Det er berettiget.

Der er i høj grad brug for at sætte fokus på en udvikling, som risikerer at sætte både livskvaliteten for borgerne og naturen i kommunen under pres. At der bygges tættere og tættere i hele hovedstadsområdet er et faktum. Det gælder både familieboligernes størrelse og udenomsarealer.

Tendensen bekræftes af nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at borgerne i hovedstaden bor på færre og færre kvadratmeter pr. person. Udviklingen drives af tilstrømning til hovedstadsregionen og udviklere, der har store økonomiske interesser i at presse så mange mennesker som muligt ind på så lidt plads som muligt. For familier kan valget stå mellem at pendle privatlivet i småstykker fra det øvrige Sjælland eller et næsten haveløst, mikrorækkehus tæt på arbejdspladsen i f.eks. Gladsaxe Kommune. Der er kun én mulighed for at begrænse skaderne: at politikere og myndigheder sætter foden hårdt ned, styrer udviklingen og prioriterer lys og luft for kommunens borgere. Både forvaltning og politikere må tage udfordringen alvorligt og handle – inden løbet er kørt.