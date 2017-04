Skoleteater med røde lygter

I torsdags var der stor premiere i festsalen på Grønnemose skole.

Og salen var fyldt med tilskuere.

Forældre, bedsteforældre og søskende kom for at kiugge på, og der var en lang, lnag kø for overhovedet at komme ind i salen.

140 børn fra 0.-3. klasse har siden jul øvet sig på teaterstykket ”Den Fortryllede rejse”, der berører en række af H.C. Andersens eventyr. Efter en vellykket generalprøve, hvor Buddinge SFO var på besøg, kulminerede det torsdag aften for venner og familie. Det blev en fantastisk opsætning med korsang, dans og skuespil.

Stykket er skrevet og instrueret af 2 af Grønnemose Skoles pædagoger, børnene har hjulpet med alt andet; såsom kostumer, rekvisitter og styring af lys og lyd.

Målet med forestillingen var at give børnene oplevelsen af at være en del af et stort fællesskab. Børnene skulle arbejde sammen mod det fælles mål, at få et forestilling op at køre. De skulle prøve noget nyt og stå frem på en scene.