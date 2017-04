Succeskoncert søger nye rammer

250 billetter blev nærmest flået væk, da Gladsaxe Jazzklub og Gladsaxe Folkekor i fællesskab gav en julekoncert i Bagsværd Kirke i slutningen af november 2016. Mange måtte opgive at komme ind.

Nu vil man gerne gentage succesen – og atter med sangeren Bobo Moreno som hovednummeret.

Men nu gælder det om at finde et større lokale, så flere kan få fornøjelsen af at opleve de musikalske udfoldelser.

De to foreninger har søgt kommunen om et tilskud på 40.000 kr. for at få det til at løbe rundt. Ved koncerten i 2016 var der et underskud på 155 kr., men dem dækkede Bagsværd Kirke.