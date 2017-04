Tilfredsstillende svar

Jeg havde stillet spørgsmål til byrådets møde den 19. april. Det gik på, om det var juridisk og moralsk i orden, at kommunen ville tage ophold i et helt døgn i en borgers hjem. Formålet er, at vurdere behovet for hjælp til en handicappet voksen datter i hjemmet.

Socialdemokratiets borgmesterkandidat Trine Græse svarede tilfredsstillende,,at det hverken er juridisk eller moralsk i orden, hvis borgeren ikke indvilger heri. Til gengæld opfordrede hun kraftigt til en dialog,

Borgeren i den konkrete sag er klart indstillet på en dialog.

Det væsentlige for fremtidige tilfælde er, at borgerens rettigheder er helt i front i svaret, samtidig med at dialog fremhæves.



Peter Lawrence Brooker

Byrådskandidat Alternativet