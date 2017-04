Vi har det hele, skal vi dele

11. maj har foreningen Gladsaxe Erhvervsby stiftende generalforsamling. Erhvervsbyen, der ligger i det gammelkendte industriområde ved Gladsaxevej/Vandtårnsvej, har allerede haft flere dialogmøder. Et af dem før påske, da man inviterede områdets virksomheder til at høre nærmere om deleøkonomi. Kvarterets store produktionsvirksomhed PPG Industries (som vi andre stadig kalder for Dyrup) var vært. Oplægsholdere fra Dansk Industri, Ideanote og Erhvervsstyrelsen fortalte om idéudvikling i forbindelse med deletanken, som på ingen måde er ny, men som til gengæld har fået vind i sejlene takket være ny teknologi.

Gladsaxe Erhvervsby har allerede i en måned samarbejdet med iværksætterfirmaet Ideanote, som har sat en platform op for idéudvikling for områdets virksomheder. På forhånd stod det ikke klart for alle, hvad det egentlig var, man skulle bruge den digitale platform til. Men det skabte en interessant debat som forhåbentlig sætter gang i tankerne til gavn for et endnu bedre samarbejde mellem virksomheder.

En deltager slog hovedet på sømmet, da han sagde, at han ikke selv havde så mange nye ideer, men han havde mange gamle, som allerede fungerede, hvor virksomhederne for eksempel deler parkeringspladser. Netop de gode, gamle ideer kan også samles op på den nye platform.

Diskussionen var åben og livlig, og Per Borum fra TEC (Technical Education Copenhagen) kom med et glimrende forslag, som blev udgangsreplikken: – Jeg foreslår, at I alle går hjem og taler med jeres yngre medarbejder. De deler og bytter på livet løs. Spørg dem, hvad de synes, så er jeg sikker på, at der vil komme gode ideer frem. De har tankegangen allerede.