Kunstnerportrætter og dansk thriller

”Cézanne og Zola” er et biografisk drama den verdensberømte forfatter og maler. Filmen foregår i Frankrig i det 19. århundrede, hvor to siden teenageårene har været uadskillelige. Alt har de delt. Håb, tvivl, frygt og også de evige drømme om berømmelse.

De to drenges barndom kunne ikke have været mere forskellige. Cézanne kom fra en rig familie og Zola fra en fattig, men alligevel fandt de hinanden og sammen forlod de Aix

en-Provence for at drage mod Paris og prøve lykken. Men da Zola hurtigt får succes med sine skriverier, og Cézanne ikke oplever den samme grad af succes, sættes deres ellers ubrydelige venskab på en hård prøve.

I den nye danske spændingsfilm ”3 ting” er sprængstofeksperten Mikael indgået i et vidnebeskyttelsesprogram. Han har nemlig været med til at stjæle 60 millioner kroner og har nu fået besked på at opholde sig på et hotelværelse, indtil retssagen begynder.

Dette er bare begyndelsen på denne hæsblæsende thriller af Jens Dahl, der var manden bag manuskriptet til den oprindelige ”Pusher”. ”3 ting” er ikke helt så hårdkogt som førnævnte film. Til gengæld er historien langt mere raffineret, og publikum skal holde tungen lige i munden for at følge med. Hovedrollerne indehaves af Nikolaj Coster Waldau og Birgitte hjort Sørensen, der især for deres arbejde i amerikanske tv-serier får anmeldere til at falde i svime over deres intense og dragende skuespil. ”3 ting” er ingen undtagelse. Waldau fanger publikum fra første sekund, og da Hjort Sørensen entrerer scenen, intensiveres dramaet betydeligt.

Ovenstående film har begge premiere i Bibliografen torsdag 18. maj.