3.400 synger med

Torsdag 18. maj er Isbanevej lukket på grund af idrætsdag for 0.-3. klasserne. Fra tidlig mor-gen begynder børn og voksne fra kommunens 10 folkeskoler at bevæge sig mod Gladsaxe Stadion for at indrette deres base. Det er vigtigt at vide, hvor løbeskoene og madpakken er, når der er samlet mere end 3.000 på samme område. Derfor har skolerne også forberedt sig grundigt hjemmefra. De tager pavilloner med til at skærme for solen, håber vi, presenninger så alle kan sidde ned og spise, sludre eller måske hvile sig lidt.

Det er dagen hvor idræt, bevægelse og højt humør er i højsædet. Programmet starter kl. 10.00 med velkomst og officiel åbning ved borgmester Karin Søjberg Holst. Der vil være dan-seopvisning, opvarmning og idrætsdagsflaget skal hejses. I år er et ganske særligt år for der er skrevet en ny idrætsdagssang, som alle 3.040 deltagere skal synge for allerførste gang.

Så går det løs med kampe i fodbold, rundbold og høvdingebold. Der er atletikdiscipliner, soft-ball og der er de meget populære forhindringsbaner. På Isbanevej har nogle ældre elever fra Søborg og Vadgård skole tilrettelagt aktiviteter, hvor de yngre kammerater kan komme og prøve hele eftermiddagen. Andre elever fra Buddinge Skole er med i det velkendte dommer-korps, og de dømmer alle kampe og hjælper deres yngre kammerater med reglerne og også ved at heppe på dem.

Programmet kan læses på www.gladsaxe.dk/sportsudvalget

Alle er velkomne.