AB Gladsaxe sluttede med maner

AB Gladsaxe fik en rimelig afslutning på forårssæsonen, i 1. division i fodbold da opgøret mod Skive fra den øverste del af rækken endte 1-1.

Gæsterne kom foran efter 11 minutter, da jydernes topscorer Jeppe Mogensen fik passeret Jannich Storch i AB Gladsaxes mål.

Lige før pausefløjtet havde Skive en stor chance for at komme foran med to mål, men der manglede lige den spiller, der kunne sende det gode oplæg i kassen.

Det var småt med de mindeværdige hændelser det første kvarters tid efter pausen, men der begyndte at ske lidt mere, da Robel Hagos blev sendt på bane. Han brillerede både med afleveringer og afslutninger, og han fik udbytte af sine anstrengelser, da han et minut før tid fik sendt bolden i mål til 1-1.

AB Gladsaxe sluttede sidst og rykker ned sammen med Næstved.

Den nye sæson i 2. division med tre puljer går i gang 6. august.