AB sagde farvel med uafgjort

Det har længe ligget i luften, at AB Gladsaxes bedste fodboldhold skal spille i 2. division. Efter weekendens opgør i NordicBet Ligaen er det nu en kendsgerning, at AB er den ene nedrykker fra den næstbedste række.

AB fik ét point i Vejle, men selv ikke en sejr over den østjyske traditionsklub ville have udskudt den uundgåelige kendsgerning. Nichlas Rohde (i det 35. minut) og Jonas Henriksen (fem minutter før tid efter klumpspil) sørgede for AB scoringer i 2-2-kampen. Vejle udlignede til 1-1 ved Allan Sousa på et heldigt frisparksmål sidst i 1. halvleg, og ti minutter ind i 2. halvleg kom Vejle på 2-1 ved Agon Mucolli.

1500 tilskuere så kampen på Vejle Stadion. AB kan nu med fordel bruge de sidste fire kampe til at eksperimentere, så man er klar til 2. division. Meget kommer til at ske i sommerpausen. Spillertruppen kan vel sammenlignes med et gammelt hus, som skal renoveres – eller måske oven i købet rives ned for at bygge nyt op.